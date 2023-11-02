Дело банды «Черных вдов» с продажей чужих квартир готовятся передать в суд

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Таинственные незнакомки соблазняют одиноких пенсионеров, чтобы потом выставить их квартиры на продажу, а от них самих навсегда избавиться.

Следователи раскрыли так называемое дело «Черных вдов» и готовятся передать его в суд. Как пишет KP.RU, у оперативников появилась информация о том, что в Электростали действует целая преступная группа, которая охотится за квартирами одиноких пенсионеров.

По словам руководителя первого УРОВД ГСУ СК России по Московской области Антона Сероус, к преступной деятельности причастны восемь человек. Организаторами преступной группы являются Алия Просянникова и Эдуард Пилютис. Сейчас они находятся за решеткой под арестом.

Одной из жертв группировки оказался дядя Коля, историей которого поделился источник. В жизни 72-летнего пенсионера, который пристрастился к алкоголю, появилась молодая спутница. Соседи видели их гуляющими за ручку, причем дядя Коля явно был не в состоянии идти, но подруга тащила его за собой.

Оказалось, что он женился на молодой избраннице. Только вот счастливой семейной жизни не увидел — внезапно дядя Коля пропал. По сценарию банды, он должен был умереть, как и все его предшественники. Однако мужчину спасли.

Во время допросов участники преступного сообщества признались в преступлениях, но только частично. В ближайшее время дело передадут в суд, а участники банды с большой долей вероятности отправятся в колонию.

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