Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет еще 30% земель, если не закончит конфликт

Фото: Reuters / STRINGER

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Будет ли киевский режим так рисковать? Или же он все-таки решится на мирные переговоры?

Украина может потерять еще 30% территорий, если президент страны Владимир Зеленский не закончит конфликт на приемлемых для России условиях. Такое заявление сделал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector, опубликованного на YouTube-канале.

«Пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30% своих земель», — сказал он.

Риттер выразил уверенность, что ВС РФ полностью выполнят цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным. К тому же сейчас Киев и ВСУ находятся на грани полного коллапса. В результате конфликта не станет Украины в ее нынешнем виде, режима Зеленского и бандеровцев у власти, добавил Риттер.

«Наступит коллапс»: в США раскрыли, что ждет Украину в будущем

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде обвинили Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит Украину на весь мир.