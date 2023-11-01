«Из дома не выгонишь»: стоит ли девушкам жениться на айтишниках

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Какие их качества способны стать препятствием при создании крепкой семьи?

Несмотря на популярность вирусных роликов о преимуществах совместной жизни с IT-специалистом, на самом деле такой брак окажется непростым. Об этом изданию Газета.ру сообщила HR-директор IT-компании Елена Ганзина.

По ее мнению, многие девушки мечтают о свадьбе с программистом, «домашним и с высокой и стабильной зарплатой». Но реальная картина такова, что все не так безоблачно.

Как считает специалист по кадрам, жизнь после свадьбы с партнером из IT-профессии бывает непростой. Некоторые их качества способны помешать крепкому браку после счастливой свадьбы. Она отметила, что айтишники чаще всего трудятся удаленно, что не всегда удобно.

«Они очень долго сидят за компьютером — чаще всего больше восьми часов в день, причем большинство из них привыкло кодить и по ночам. Отвлекать их во время работы нельзя, они обычно горят своим делом и в рабочем потоке собирают целые ряды чайных кружек у монитора. Иногда обедают прямо на рабочем месте, не спеша убрать за собой и помыть посуду. Вряд ли они мечтают о вечерних прогулках с девушкой и не любят ходить по ресторанам», — говорит эксперт.

Кроме того, она обратила внимание на то, что муж, все время после свадьбы находящийся «перед глазами», в основном привлекает человека с тревожным типом привязанности, но под график айтишника будет нелегко подстроиться.

«В реальности таких людей и из дома не выгонишь. Фактически он всегда у вас перед глазами в растянутой футболке. Его активность вам может быть непонятна — айтишник запросто встает ночью кодить или спит до трех часов дня. Поэтому вам придется подстраиваться под его режим, спринты и созвоны», — предупредила Ганзина.

Она добавила, что высокий уровень дохода тоже не является преимуществом, поскольку зарплату айтишник будет часто расходовать на технику.

«Программист — это не золотая антилопа, которая будет давать тебе деньги. Они не всегда могут правильно распределять личный заработок, выгодно вкладывать финансы. Также они много тратят на технику, еще они редко бывают внимательными к деталям — не ждите от них комплиментов насчет новой сумки. Они чересчур сильно горят своим делом, чтобы искренне интересоваться чем-то еще. Даже если это касается их второй половинки», — поделилась HR-директор.

При этом она опровергла миф о том, что айтишники не следят за собой. Так, в ее компании много программистов, которые с утра ходят в зал и просят их не беспокоить до начала рабочего дня. Многим пришло осознание, что при сидячей работе нужно хотя бы работать в зале.

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