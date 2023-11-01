«Изучают варианты»: США и Израиль планируют разместить миротворцев в Газе

Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN

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Судьбу анклава сегодня вершат в Вашингтоне.

США совместно с Израилем обсуждают возможность размещения миротворцев в секторе Газа. Об этом стало известно Bloomberg.

Агентство со ссылкой на близкий к ситуации источник пишет, что миротворческие силы могут быть направлены в Газу после ликвидации палестинского движения ХАМАС.

«США и Израиль изучают варианты будущего сектора Газа, включая возможность создания многонациональных сил», — приводят авторы слова собеседника.

Уточняется, что привлечены будут американские военнослужащие. В том числе предполагается, что они могут принять участие в подавлении ХАМАС, если израильским военным силам не удастся сделать этого самостоятельно.

Среди прочих вариантов рассматривается возможность создания миротворческого контингента по образцу того, который контролировал соблюдение сторонами израильско-египетского договора в 1979 году. Анклав также может оказаться под контролем ООН.

В США о будущем сектора Газа задумались на фоне наземной операции Израиля в анклаве. Пока обсуждения носят поверхностный характер, подчеркнул источник агентства, так как ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной и может в корне измениться.

Обсуждение будущего Газы в Вашингтоне подтверждал госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в сложившейся ситуации статус-кво уже невозможен. Оставлять сектор под контролем ХАМАС также не позволительно, как и предоставлять его израильской стороне, отмечал он.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что выступление Блинкена о ситуации в Израиле прервали протестующие.