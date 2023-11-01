«С пацанами проще»: Матвиенко заявил о конфликтах среди участниц «Фабрики»
Продюсер «Фабрики» Матвиенко: в женских коллективах всегда сложная ситуация
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Правда ли, что солисткам женских групп продюсеры запрещают рожать и выходить замуж?
Продюсер группы «Фабрика» Игорь Матвиенко, создавший коллектив в 2002 году, признался, что работать с женщинами всегда непросто.
«В женских коллективах всегда самая сложная ситуация. Потому что с пацанами гораздо проще договориться. А девушки, если они что-то начинают, то…» — цитирует Матвиенко издание dni.ru.
При этом участница «Фабрики» Ирина Тонева утверждает, что за годы работы в проекте научилась не раздражаться по пустякам. Также она призналась, что никаких запретов на роды и замужество контракт с продюсером не предусматривает.
По словам психологов, представительницы прекрасного пола особенно подвержены перепадам настроения. Это бывает обусловлено дисбалансом гормонов во время менопаузы и беременности, приемом противозачаточных таблеток, отсутствием нормальной сексуальной жизни, вредными привычками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой умер отец.