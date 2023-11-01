«С выраженным социальным характером»: на что пойдет бюджет Петербурга в 2024–2026 годах

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Перемещаться по северной столице станет еще комфортнее.

Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении бюджет города на 2024–2026 годы. Главный финансовый документ северной столицы представил губернатор Александр Беглов.

По его словам, трехлетний бюджет получился «с выраженным социальным характером». Что это значит, и на что планируют тратить средства городской казны — узнал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Роман живет на Васильевском острове буквально в шаге от стройки новой станции метро Горный институт. Говорит ждет не дождется открытия, дорога до работы сократится на полчаса. Больше никаких автобусов — только подземка.

«Просто удобно добираться до работы. Тут сразу можно отметить интересантов этого проекта. Это сотрудники Балтийского завода, студенты Горного института», — делится Роман.

Бюджет Петербурга на 2024-й снова превысит триллион рублей. Когда депутаты думали, на что расходовать средства, опирались во многом на запросы петербуржцев. В топе — все, что связано с транспортом.

«Это касается инфраструктуры внешнего транспорта и железнодорожного строительства, создания новых железнодорожных веток и скоростных автотрасс, дальнего обхода Петербурга, развития наземного транспорта и метро. Таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций у города еще не было», — заметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Перемещаться по северной столице станет еще комфортнее. Появится 100 новых электробусов, столько же — трамваев и троллейбусов, закупят 80 вагонов метро. На это из казны выделили 16 миллиардов рублей. А еще будут сотни километров новых дорог, развязки.

Наконец-то в бюджете появился долгожданный новый разводной мост. Большой Смоленский. его длина 2 километра 300 метров. Переправа соединит два района и существенно разгрузит набережные в часы пик. Предполагается, что большой Смоленский сможет пропускать 12 тысяч машин в одну и другую сторону каждый день.

Зима близко, так что вопрос уборки улиц и дворов становится все актуальнее. В ближайшие три года Петербург закупит техники на 11 миллиардов рублей. В бюджет также заложили замену почти четырех тысяч лифтов, ремонт жилых домов, модернизацию системы освещения. Еще один важнейший момент: ко второму чтению проекта петербургского бюджета на следующий год расходы на поддержку участников СВО и их семей увеличат до 3 миллиардов рублей. Бойцы на передовой — и их семьи — заботу ценят.

«Дополнительно нашим детям обеспечиваются все социальные льготы. Например, моему ребенку была представлена путевка в оздоровительный лагерь», — отметил боец ВС РФ с позывным «Юг».

Вложения в подрастающее поколение — отдельный пункт. В планах на трехлетку 40 новых школ, полсотни садиков и капремонт еще сотен образовательных учреждений. В целом, в грядущем году расходов, по плану, будет на 130 миллиардов рублей больше, чем доходов, но при бюджете выше триллиона такой дефицит эксперты считают не столь значительным.

«Бюджет Санкт-Петербурга формируется, что очень отрадно, в основном за счет главных налогов субъектов Российской Федерации: налогов на доходы физических лиц и налога на прибыль. И это говорит о том, что Санкт-Петербург зарабатывает на свое развитие самостоятельно фактически без привлечения средств федерального бюджета», — рассказал Руководитель Центра инициативного бюджетирования ФГБУ Научно-исследовательского финансового института Владимир Вагин.

Не исключено, что проект претерпит некоторые изменения, но вряд ли значительные, говорят экономисты и особо отмечают, что триллионный бюджет городу удалось сохранить несмотря на санкции, уход ряда зарубежных компаний и другие негативные факторы.