AKMAL’ признался, что ходит голым после концерта: «Я так отдыхаю»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Молодой исполнитель раскрыл свои гастрольные традиции.

У каждого артиста есть привычки и ритуалы, которые далекому от шоу-бизнеса человеку могут показаться странными. Есть такая «фишка» и у молодого исполнителя Акмаля Ходжаниязова, известного как AKMAL’.

Певец признался корреспонденту 5-tv.ru, что на гастролях любит ходить голым по номеру в отеле, чего не позволяет себе дома.

«Я очень люблю ходить голым в то время, когда живу в отеле. Мне так нравится, я так чувствую себя комфортно. Особенно после концерта. Я так отдыхаю, это моя такая дурость. Дома я в пижаме, в одежде домашней. А вот в отеле люблю ходить голым», — поделился певец.

Также AKMAL’ признался, что позволяет себе устраивать бардак в гостиничном номере, чего не делает дома. Кроме того, вся команда певца знает, что его апартаменты в отеле — это «запретная зона», где находиться может только он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что AKMAL’ презентовал свой новый альбом «Сидело в мыслях» который назвал экспериментом для его голосовых связок.