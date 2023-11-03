Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Грядущая неделя готовит для вас интересные сюрпризы. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 6 по 12 ноября 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с 6 по 12 ноября ожидается сильной, крепкой в серединке и достаточно вялой, склонной к отдыху и расслаблению по краям, то есть необходимо планировать на 8, 9, 10-е — позитивные дни. Начало и конец недели будут достаточно вялыми.

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Понедельник, 6 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Каменного Дракона. Собирает все самые плохие звезды, к тому же пытается противопоставить своей энергии энергию месяца — собака с драконом друг друга не любят.

День обретает структуру скрытого отклика. Образ такой: гора, которую никак не обойти, препятствие на пути, вынужденная остановка. То есть в делах можно встретить препятствия, могут возникать загвоздки, локальные проблемы и трудности. Лучше всего в такой день разгрузиться.

Совет: общайтесь и заводите связи. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Вторник, 7 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Земляной Змеи. Не стоит планировать слишком много дел на этот день. Это самый последний день осеннего сезона по китайской астрологии. В нем крайне мало энергии, сам по себе он рискует оказаться вялым, слабым, неспособным поддержать важные дела. Лучше всего в такой день подводить итоги, отдыхать.

Совет: Выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Среда, 8 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Стальной Лошади. Благоприятный день с созвездием Орион. Хорош для большинства дел, свадеб, заключения контрактов, начала бизнеса, то есть он может поддержать большинство начинаний.

Но есть одно но — здесь притаилась звезда болезней, которая пытается затеряться среди позитивных энергий, нужно помнить о том, что здоровье может подвести. Поэтому визит к врачу лучше перенести на другой день, а за здоровьем лучше последить. В остальных сферах день может быть весьма успешным.

Совет: настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

Четверг, 9 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Серебряной Козы. День трех гармоний. Это день людей. Будете искать врача — вероятно найдете отличного. Будете заключать соглашения — переговоры должны пройти легко и комфортно. Во всех сферах, где задействованы другие люди, все может пройти очень благоприятно.

Также он хорош для начала обучения, переездов, перелетов, подписания документов, поиска работы, инвестиций, начала строительства. Потому что день, месяц и год образуют превосходное сочетание, образующее энергию дерева, роста и развития. Не упустите возможности воспользоваться этими энергиями.

Совет: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Пятница, 10 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Водной Обезьяны. Энергия дня гораздо более сдержанная. Позитивная структура: маленькая змея превращается в дракона. Это говорит о том, что день может пройти неплохо. Особенно если вы собираетесь на романтическое свидание или планируете собрать долги или задумали отдохнуть. Однако энергия дня гораздо менее поддерживающая, поэтому все важное лучше провернуть в более подходящее время.

Совет: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Суббота, 11 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Водного Петуха. День разрушителя года. Штормовые вибрации не смогут поддержать важных дел и начал, они годятся только для отдыха, завершения каких-то проектов и покоя.

Совет: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Воскресенье, 12 ноября 2023 года

5-tv.ru

День Деревянной Собаки. Позитивные созвездия дня немного противоречат индикатору завершения. То есть он хорош для мягкого и красивого завершения недели, проектов и окончания всех дел. Начинать что-то в такой день не стоит. И последите за здоровьем — звезда болезней может ухудшить здоровье и могут быть проблемы при обращении к врачу.

Совет: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу. Сейчас вам угрожает опасность.

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