«Говорить могу»: военкор «Известий» Полторанин вышел на связь после операции и поблагодарил врачей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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У журналиста были диагностированы переломы руки и ноги.

Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин вышел на связь после операции, которая понадобилась ему после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Он рассказал о своем самочувствии на видео, его публикует 5-tv.ru.

«Чувствую себя хорошо, говорить могу, все нормально. Левая рука немножко перебинтована, левая нога тоже перебинтована. Спасибо всем за поддержку», — сказал Полторанин.

Корреспондент также поблагодарил врачей, спасавших его жизнь.

31 октября группа журналистов «Известий» попала под обстрел украинских войск в Донецке во время работы. Военкоры «Известий» Алексей Полторанин, Александр Мартемьянов и Евгений Быковский получили осколочные ранения. У Полторанина диагностировали переломы руки и ноги. У Мартемьянова два осколочных ранения — в оба бедра навылет. У Быковского осколок застрял в груди.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал всю последнюю информацию о погибших и раненных в Донецке.