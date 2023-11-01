Кредит под видом рассрочки: продавцы и банки вынуждают россиян переплачивать

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Кому на самом деле выгодна покупка в рассрочку?

Продавцы и банки объединились и начали оформлять кредит под видом рассрочки, вынуждая покупателя переплачивать. Об этом URA.RU сообщила директор «Кредитного союза» Светлана Горячева.

«Магазины объединись с банками и стали оформлять под видом рассрочки кредиты, но на сумму меньшую, чем стоимость товара. Если вы, как потребитель, берете товар в магазине, который предоставляет рассрочку, то вы явно переплатите за этот товар, а магазин получит сверхприбыль», — пояснила она.

При этом Горячева призвала воспринимать рассрочку, как полезный инструмент, который позволяет хорошо сэкономить при правильном использовании. Для этого необходимо внимательно изучить условия договора в части досрочного погашения.

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