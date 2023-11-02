Организм дает сигнал: о чем говорит температура тела 37-38 градусов

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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На что стоит обратить особое внимание при этом состоянии?

Температура тела в диапазоне 37-38 градусов — это выше нормы, но если она ниже — то это может свидетельствовать об инфекции в верхних дыхательных путях и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Об этом изданию NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

Так, данная температура способна недолго держаться и после интенсивных физических нагрузок. Еще среди возможных причин — психоэмоциональное напряжение или длительное нахождение на солнце, добавила врач.

В таком случае нужно просто прилечь на полтора-два часа. Врач отметила, что сама по себе такая температура тела не является нормальной для человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильная потливость во сне иногда бывает связана с раком. Многие проявления болезни, предупреждают врачи, способны усиливаться ночью — более того, существуют доказательства ускорения роста раковых клеток в темное время суток.