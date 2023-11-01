Число арестованных за беспорядки в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек
Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения.
Уже 15 человек арестованы за участие в массовых беспорядков в республике Дагестан, а именно — в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает агентству РИА Новости пресс-служба Верховного суда региона.
«Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения», — сообщила руководитель Зарема Мамаева.
Она также заявила, что восьми правонарушителям назначили восемь суток административного ареста, а двое обошлись обязательными работами из-за проблем со здоровьем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аэропорт Махачкалы в результате беспорядков пострадал на 285 миллионов рублей.