Новые возможности: в США сообщили о неожиданном ударе России по Западу

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

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Американские военные эксперты оценили растущие силы армии РФ.

Возможности России в плане боеспособности усиливают давление на противовоздушную оборону Запада в Европе. К такому мнению пришли авторы американского журнала Military Watch Magazine. Так, по данным экспертов, наиболее распространенный американский ЗРК Patriot не может эффективно перехватывать российские ракеты комплекса «Искандер».

«Россия не только продолжает производить в разы больше ракет „земля-воздух“, чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса „Искандер“… Этим они значительно увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе», — сказано в статье.

Авторы материала также отмечают, что армия США получает новые зенитно-ракетные комплексы медленно, а Москва и Пекин продолжают расширять арсенал своих ракет. При этом Вашингтон продолжает усиливать системы собственной противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, расходует ресурсы Запада, что делает его еще более уязвимым в других регионах.

Журналисты подчеркивают, что сегодня одновременная напряженность в отношениях с несколькими гораздо более грозными военными державами, такими как Китай и Россия, в частности, поставила Соединенные Штаты в гораздо более слабую позицию — ресурсов для противодействия потенциальным ракетным атакам недостаточно.

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