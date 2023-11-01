Провожаем теплую осень: что в России отмечают 1 ноября

Фото: www.globallookpress.com / Константин Кокошкин

Этот день считается днем мужественности. Энергия дня пробуждает внутреннюю силу и уверенность. Кроме того, 1 ноября в России празднуют День судебного пристава и День менеджера.

В народе 1 ноября отмечали Иванов день или Проводы осени. Хотя ноябрь еще осенний месяц, в средней полосе России уже начинается настоящая зима: короткие дни, длинные ночи, утренние морозы, а кое-где уже и сугробы.

Душа требовала праздника в эти серые слякотные будни. Может быть, именно поэтому на ноябрь приходилась большая доля свадеб. В этот день на Руси было принято провожать осень. Поэтому вечером собирали соседей и устраивали посиделки. Знающие люди заговаривали лошадей от всех напастей.

Верили, что 1 ноября выходит домовой, треплет лошадям гривы и поднимает их на дыбы, поэтому люди старались задобрить его — оставляли горшок каши с медом и кусок ржаного хлеба. В этот день было принято резать кур, варить из мяса птицы суп-лапшу, а также печь пироги, которые прозвали курниками.

Цель дня: Осознайте необходимость перемен в себе. Сделайте это как можно быстрее и верьте в процесс изменения, что он во благо. Если вы внутренне готовы к переменам, то события дня обязательно помогут вам что-то осознать, узнать. Вся информация сегодня во благо, даже та, которая кажется неприятной, болезненной. Не усугубляйте ситуацию непринятием.

Совет дня: Главное, что вам нужно, — это здравый смысл. Люди, чей день рождения 1 ноября должны научиться оберегать себя в повседневной жизни. Продолжайте стремиться вперед, но не забывайте при этом о тылах. Познайте себя более глубоко.

Этот день на Руси

Наши предки называли его — День нового этапа в нашей жизни. Они считали его одним из главных магических дней, когда каждый человек может заглянуть в прошлое и будущее, осознать свое место в мире, получить ответы на свои вопросы от высших сил. Правда, низшие силы могут по своему обыкновению этому препятствовать. Поэтому в этот день принято маскироваться, одеваться в странные одежды, совершать что-то нетипичное для себя для того, чтобы дезориентировать нечисть.

Сегодняшний день также это День всех святых. Несколько веков назад считалось, что 1 ноября нечисть спускается на землю и начинает пугать прохожих, ведьмы устраивают шабаши. Люди хотели отпугнуть злые силы, а потому, сами наряжались устрашающими персонажами, устраивали шумные шествия.

Говорят, что сегодня к тому же день раскрытия женской силы, обретения свободы и радости.

Многие сегодня празднуют Международный веганский день. А в России отмечают День судебного пристава и День менеджера представители этих профессий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов.