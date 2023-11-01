Секреты цифровой психологии: что расскажет о человеке дата рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert; 5-tv.ru

Достичь успеха в зрелом возрасте или дать ребенку задел на счастливую судьбу помогут цифры.

Жизнь человека с первого и до последнего дня состоит из цифр. Время, календарь, счет в банке — мы полностью зависим от этих маленьких значков, измеряем ими свои желания, возможности и достижения. Дата рождения — это уникальный код, в котором зашифровано очень много посланий, уверена энергопрактик и цифровой психолог Вера Ганеева. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она рассказала, как можно использовать свой «комплект» для достижения любых целей.

Цифровая психология становится все более популярной. По мнению Ганеевой, за каждой цифрой в дате рождения стоит определенная энергия. Так, с помощью этой науки можно определить характеристики личности, не будучи даже знакомым с человеком. Дата рождения расскажет о желаниях, мыслях, спрогнозирует перемены в том или ином возрасте, раскроет субъективный взгляд на мир.

«Мы все запрограммированы. В момент рождения у нас активируется определенный отдел головного мозга. Но, для того чтобы стать успешными, нам необходимо изменить свое мышление. У каждого все индивидуально. Инструмент для изменения мышления подбирается в соответствии с датой рождения», — говорит эксперт.

По словам Веры Ганеевой, шесть важных цифр дня рождения могут многое рассказать об ощущении счастья — что приносит человеку удовлетворение, какие скрытые способности сделают его реализованным и довольным собой, в какой сфере деятельности ему будет легче всего заработать большие деньги.

«Через энергию цифр в дате рождения можно определить даже совместимость партнеров в отношениях и в бизнесе. Потому что все в нашей жизни есть энергии и вибрации», — добавляет специалист.

Различия людей и влияние на их личность даты рождения, считает Ганеева, подтверждает тот факт, что у одних родителей часто рождаются совершенно непохожие друг на друга дети. Эксперт полагает, что цифровая психология также помогает родителям лучше понять сильные и слабые стороны, выявить перспективные качества ребенка. Мамы и папы, зная этот нюанс, определяют тип мышления малыша и отдают его в кружки, которые проявят глубинный талант, а в будущем помогают выбрать увлекательную профессию.

«Цифровая психология помогает не запутаться человеку в жизни. Это как навигатор, который вы включаете на пути из пункта A в пункт B. И кратчайшим путем, за минимальное количество времени доходите до своего результата», — заключила Ганеева.

Как упоминала эксперт, цифры окружают человека повсюду. В том числе его номер телефона. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по этому номеру узнать свою судьбу.