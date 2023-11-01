«Держит район в страхе»: дерзкий малолетний хулиган «кошмарит» жителей Петербурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Родители юного «гангстера» уверены — он просто защищается.

Для некоторых жителей Петербурга шутки давно закончились. Там банда подростков буквально терроризирует район, а 15-летний главарь — настолько дерзкий, что справиться с ним не может даже полиция.

При этом родители юного «гангстера» уверены — он просто защищается, и готовы судиться с каждым, кому не нравится поведение их подростка. Корреспондент «Известий» Александр Шпак выслушал доводы обеих сторон.

Он дерзко разговаривает с представителем закона — вырывается, а потом толкает стража порядка. Утихомирить 15-летнего не получается даже у двух крепких мужчин.

Соседи давно замечают темноволосого паренька за хулиганскими выходками. Компания во главе с ним облюбовала несколько детских площадок во дворах петербургских многоэтажек.

«То, что держит район в страхе, — это есть. Многие дети от него страдают», — рассказала жительница Санкт-Петербурга.

Местные жители Петербурга убеждены: хулиган и его команда ломают горки и качели, курят, сквернословят и пристают к сверстникам. Дошло до того, что взрослые боятся выпускать детей на улицу.

«Отбирал деньги у малолетних, люди, которые не могут за себя постоять. Те, что меньше его», — поделилась местная жительница.

Действия хулиганов очень сильно напоминают то, чем «прославились» участники другой молодежной группировки из Петербурга. Сейчас все они задержаны — за исключением главаря, который, по некоторым данным, скрывается на родине, в Азербайджане. Очевидцы считают, что хулиган вдохновлялся их выходками.

«Он поддерживает азербайджанскую мафию. Он участвовал в этом процессе. Он на камеру не избивал никого, но он снимал этот процесс», — уточнила женщина.

Последней каплей стал перцовый баллон, который хулиган якобы распылил рядом с грудным ребенком. По словам матери, выходки Шамиля — своеобразная форма защиты.

Якобы его затравили за смуглую внешность. Баллон с перцовым газом у хулигана действительно есть — родители считают, что это средство самообороны от недоброжелателей.

«Я не говорю, что у меня там какой-то идеальный ребенок. Но, конечно, как все подростки, он там косячит. Нас перевели даже на домашнее обучение. Мы сейчас учимся на дому. Потому что все, что бы не случалось в школе, плюет кто-то там — все из-за внешности. Когда придет, вы увидите. Все думают, что он черный, и у него по поводу этого оскорбления не первый раз. Что-то кинул случайно — это он сделал специально», — поделилась мать Шамиля.

Дошло до того, что женщина собирается написать несколько заявлений — и на соседей, и на полицейских, которые якобы превысили полномочия. Оппоненты тоже готовят коллективное обращение в СК и прокуратуру.

Ранее 5-tv.ru публиковал материал про главное о деле «азербайджанской мафии» в Петербурге.