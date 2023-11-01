Чудовищный обстрел Донецка: вся последняя информация о погибших и раненных

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

Взрывы в Буденновском районе слышал весь город.

Донецк прошлым вечером оказался под мощным обстрелом со стороны ВСУ. Известно минимум о двоих погибших — среди них, по данным властей ДНР, сотрудник МЧС. Еще семь человек ранены, в том числе, мои коллеги Евгений Быковский, Александр Мартемьянов и Алексей Полторанин. Они оперативно приехали на место событий, не ожидая, что националисты ударят снова. Взрывы в Буденновском районе слышал весь город. Снаряды упали на железнодорожной станции, где стояли составы с топливом, которые тут же вспыхнули.

Боевики ВСУ обстреляли станцию Мушкетово, топливо в цистернах вспыхнуло моментально — и вот уже

пламя поднимается на десятки метров.

На месте десятки пожарных расчетов. Рядом — много частных жилых домов, люди выбежали, чтобы помочь тушить огонь, чтобы не сгорело все вокруг.

Как только стало известно о прилетах, местные жители насчитали четыре, туда выдвинулись военные корреспонденты «Известий». Они прибыли одними из первых. Тогда националисты ударили вновь.

Дальше раненых срочно отвезли в больницу. Выяснилось, что у нашего корреспондента Евгения Быковского осколок застрял в груди, недавно закончилась операция. До этого он успел рассказать, как все было.

У Алексея Полторанина, помимо осколочных ранений, также диагностировали переломы руки и ноги. У Александра Мартемьянова два осколочных ранения — в оба бедра навылет.

Судя по всему, удары по Донецку наносились из системы реактивного огня «Ураган». Уже можно говорить о том, что украинские неонацисты специально делали промежутки между залпами, видимо, ждали когда к месту обстрела начнут стягиваться оперативные службы и журналисты.