МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область

Дарья Евстрахина 14 0
МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
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Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Над небом Курской области успешно сбито два беспилотника. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Известно, что оба беспилотных летательных аппарата были самолетного типа.

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