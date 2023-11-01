МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
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Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
Над небом Курской области успешно сбито два беспилотника. Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Известно, что оба беспилотных летательных аппарата были самолетного типа.
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