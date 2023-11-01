Президент ФИФА подтвердил место проведения чемпионата мира в 2034 году

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Будущий хозяин ЧМ оказался единственным кандидатом на проведение турнира.

Чемпионат мира (ЧМ) по футболу в 2034 году примет Саудовская Аравия. Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Заявление он опубликовал в социальных сетях. Накануне Австралия приняла решение не выдвигать свою кандидатуру, и заявка Саудовской Аравии осталась единственной. Хозяева ЧМ 2030 и 2034 годов официально назначены на конгрессе ФИФА в конце следующего года.

Как сообщил Инфантино, организацию «величайшего шоу на Земле» в Северной Америке в 2026 году возьмут на себя Канада, Мексика и США. Следующие два чемпионата мира пройдут в Африке и Европе, ответственные — Марокко, Португалия и Испания. Три юбилейных матча в 2030-м пройдут в Южной Америке (Аргентина, Парагвай, Уругвай), Азию в 2034-м представит Саудовская Аравия.

«Три розыгрыша, пять континентов и десять стран, участвующих в проведении турнира — это делает футбол по-настоящему глобальным», — заключил Инфантино.

По словам главы ФИФА, футбол как никакой другой вид спорта объединяет людей по всему миру. Он также отметил, что считает чемпионат мира «идеальной демонстрацией идеи единства и инклюзивности» и примером стремления разных культур к общению и взаимопониманию.

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