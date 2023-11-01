В Министерстве финансов РФ ответили на обвинения главы Carlsberg

Минфин РФ: временное управление в «Балтике» не влечет изменения структуры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Временное управление «Балтикой» введено на основании указа президента России.

Установление временного управления компании пивной продукции «Балтика» никак не повлияло на изменение структуры собственности. Так ответило Министерство финансов России на обвинение главы Carlsberg в «краже» части компании в РФ.

В Минфине подчеркнули, что компания не входит в собственность страны. Кроме того, временный управляющий — Росимущество — не может распоряжаться собственностью.

«Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности», — ответили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве финансов напомнили о том, что временное управление «Балтикой» введено на основании указа Владимира Путина — президента РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что десять регионов РФ получат особые выплаты от Минфина.