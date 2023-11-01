Суицид или неосторожность с таблетками? Новые подробности о смерти Мэттью Перри

Фото: www.globallookpress.com / Jeffrey Schmitt / PLANET PHOTOS

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На выяснение причины ухода актера из жизни могут потребоваться месяцы.

Смерть знаменитого американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», стала не только внезапной трагедией, но и поводом для споров. До чих пор официальная причина ухода звезды из жизни неизвестна. Тело 54-летнего Перри было обнаружено в джакузи в его доме. Он скончался до прибытия экстренных служб.

По данным источников телеканала CNN и издания Los Angeles Times, пожарная служба Лос-Анджелеса (LAFD) была на месте в 16:07, через семь минут после звонка от неизвестного, полиция — еще через три минуты. В отчетах отмечается, что в доме Перри был «свидетель», этот человек переместил тело в джакузи, чтобы голова находилась над водой, а позже спасатели вытащили его из джакузи.

Версии причины смерти Мэттью Перри

Первые новости о трагедии пестрили жуткими подробностями. В прессе писали, что близкие неделю не могли дозвониться до актера, что тело все это время пролежало в джакузи. Другие сообщали, что утром рокового дня он сходил поиграть в пиклбол, потом отправил своего помощника по делам, а сам решил принять ванну — тот вернулся и нашел босса мертвым. У LAFD данные иные, «свидетель» не называется.

За расследование обстоятельств смерти Перри взялся отдел по расследованию убийств и грабежей департамента полиции Лос-Анджелеса, так как умерший — знаменитость. Представители отдела заявляют, что пока нет причин полагать, что актера убили. Кроме того, на теле нет повреждений, которые выдавали бы насильственный характер смерти. К работе подключилось и окружное бюро судмедэкспертизы. Вскрытие проведено, однако заключение все еще не готово — пока нет результатов токсикологических исследований.

Источник CNN в правоохранительных органах заявил, что эксперты выясняют, могли ли препараты стать причиной смерти Перри. Артиста не подозревают в злоупотреблении, но проверка — часть традиционного протокола, которая может длиться неделями и даже месяцами. В доме знаменитости были найдены рецептурные антидепрессанты и успокоительные, запрещенных веществ следователи не обнаружили. В СМИ упоминается, что Перри страдал глубокой депрессией и пытался вернуть бывшую возлюбленную — мог ли это быть суицид?

«Когда я умру, я не хочу, чтобы сериал „Друзья“ был первым, что упоминается…»

Мэттью Перри не скрывал, что в течение многих лет был зависим от алкоголя и наркотиков. 15 курсов реабилитации оказались бесполезными, отрезвила близость смерти. В прошлом году в свет вышли его мемуары, в них актер признался, что мог умереть еще в 49 лет — тогда из-за чрезмерного употребления опиоидов у него произошел разрыв толстой кишки, он провел в коме две недели, а потом еще пять месяцев лежал в больнице, месяцами жил с калоприемником. После восстановления, по собственным словам, оставался чист и следил за здоровьем.

Смерть в горячей ванне нередко бывает связана с хроническими болезнями сердца или неврологическими недугами, а также приемом сильнодействующих препаратов. Однако до получения результатов токсикологических анализов делать выводы эксперты не спешат. Коллеги Перри по сериалу «Друзья» Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выступили с общим заявлением только через два дня. Они сообщили, что опустошены утратой человека, которого считали членом семьи. В прессе появлялись материалы, согласно которым артисты не исключают вероятности приема актером лекарств, «несовместимых с горячей водой».

Мэттью Перри сыграл много ролей, своей книгой он хотел помочь людям спастись, повлиять на тех, кто, как и он, оказался в ловушке наркозависимости. Показать, что выкарабкаться можно, это не приговор. В интервью Тому Пауэру в ноябре 2022 года он сказал: «Когда я умру, я не хочу, чтобы сериал „Друзья“ был первым, что упоминается. Я хочу, чтобы это (его борьба) было первым». Каждый второй заголовок в СМИ сегодня начинается с «Умер Чендлер из…». Хоть как-то исправить это ранее брался 5-tv.ru, рассказав о работе актера в полном метре.