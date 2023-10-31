Легенда «стиляг»: умер бывший бас-гитарист группы «Браво»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Meinrad Riedo

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Музыкант участвовал в записи двух альбомов и формировании уникального имиджа группы.

Бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер на 62-м году жизни. Трагическая новость опубликована на официальной странице коллектива в соцсети ВКонтакте. Причина смерти не названа.

Отмечается, что музыкант пришел в группу в сложный период, когда из нее ушла солистка Жанна Агузарова. Лапин участвовал в создании альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990), а также предложил новые идеи, которые были воплощены в имидже и стиле «Браво».

«Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким», — говорится в сообщении.

Музыканты «Браво» выразили соболезнования близким Лапина.

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