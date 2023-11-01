«Бесполезный»: украинские военные не могут найти применение дрону Bayraktar TB2

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

Читайте нас в: Дзен Новости

Из-за укрепления российской обороны использовать турецкие БПЛА стало почти невозможно.

Украинские военные не могут найти применение турецким беспилотникам Bayraktar TB2. Об этом заявил офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Валюх, по сути, назвав дроны «бесполезными».

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово „бесполезный“, но сложно найти ситуации для их использования», — цитирует военного американская газета Defense News.

Валюх добавил, что турецкие беспилотники чаще использовались в 2022 году, однако сейчас, из-за укрепления российской обороны, их применение ограничено. По словам военного, последний полет Bayraktar TB2, который он наблюдал, продлился полчаса.

Еще в конце мая Business Insider сообщал, что российским военным удалось уничтожить большинство БПЛА Bayraktar TB2, состоящих на вооружении украинской армии. Эксперты издания отметили, что подобная техника хорошо себя показывает при отсутствии у противника систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако такие средства в обилии есть у Вооруженных сил России, поэтому турецкие БПЛА невозможно использовать в боевых условиях и оставшиеся машины украинцы применяют только для разведывательных полетов.

По заявлениям украинской стороны, с начала спецоперации она получила 50 беспилотников ТБ2, но уже к концу 2022 года они практически исчезли с поля боя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и Турция подписали меморандум о развитии в Незалежной производства беспилотников.