Прямо на сцене: актриса популярного сериала получила травму во время спектакля

Актриса Лебедева получила травму во время спектакля «Бременские музыканты»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Глафире Лебедевой предстоит операция на ноге.

Актриса Глафира Лебедева, известная по участию в сериале «Детективы Анны Малышевой», получила травму на сцене театра Моссовета. Об этом сообщает «МК».

Уточняется, что 24-летняя артистка повредила ногу во время спектакля «Бременские музыканты», в котором играет роль принцессы. Лебедева исполняла танец и после очередного пируэта у нее произошел разрыв боковой связки левого коленного сустава.

Актрисе, испытывавшей нестерпимую боль, срочно вызвали медиков. Они оказали Лебедевой первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. При этом актриса призналась, что имеет проблемы с коленями.

Позднее Лебедева сообщила, что была в травматологическом центре, где ей назначили операцию. Сколько времени понадобится на восстановление после хирургического вмешательства, актриса не знает.

Глафира Лебедева известна исполнением главных ролей в спектаклях «Преступление и наказание», «Морское путешествие 1933 года», «Герой нашего времени», «Странник», «Восемь любящих женщин» на сцене театра Моссовета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как травма ноги практически обездвижила и едва не поставила крест на карьере заслуженного артиста РФ Александра Олешко.