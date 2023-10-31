Группа журналистов «Известий» пострадала на месте обстрела в Донецке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

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ВСУ атакуют город.

Группа журналистов «Известий» пострадала при работе на месте обстрела в Донецке, как стало известно 5-tv.ru. ВСУ атакуют город, после обстрела в Буденновском районе Донецка случился крупный пожар, горят цистерны с горючим веществом. 5-tv.ru делится кадрами с места событий.

Известно, что трое наших корреспондентов находятся в больнице.