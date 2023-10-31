Уникальная комедия: ТОП-6 интересных фактов о фильме «Джентльмены удачи»

Фото: Кадр из к/ф «Джентльмены удачи», реж. Александр Серый, 1971 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

История съемок не менее увлекательна, чем само кино.

«Джентльмены удачи» — классика отечественного кинематографа, одна из лучших советских комедий. Увлекательный сюжет, грубоватый, но в целом добродушный юмор, запоминающаяся музыка и, наконец, прекрасная игра актеров до сих пор привлекают зрителей к экранам телевизоров. Существует подборка из шести интересных фактов об этом кино.

Пугающее название

Изначально фильм получил довольно мрачное название — «Рецидивист». По сюжету в шайку, состоящую из фальшивомонетчика (которого должен был сыграть Ролан Быков), жулика (которого должен был сыграть Андрей Миронов), альфонса (которого должен был сыграть Юрий Никулин) и мелкого карманника (которого сыграл Савелий Крамаров) должен был втереться милиционер.

Но в ходе редакторских правок от компании остался только карманник, актеры поменялись, а милиционер переквалифицировался в добродушного директора детского сада.

Знаменитая «Редиска»

Изначально нехорошего человека герои должны были называть неблагозвучным словом. Но по цензурным соображениям было принято решение заменить его более мягким выражением.

Тогда автор сценария Виктория Токарева предложила «редиску». Это сочное словечко писательница позаимствовала у Ленина, который в одном из своих писем назвал им Троцкого: по словам вождя мировой революции, этот товарищ был красным только снаружи, а внутри оставался белым, то есть симпатизировал белому движению.

Ухо Крамарова

По воспоминаниям Виктории Токаревой, Савелий Крамаров играл с огромным воодушевлением: ведь это была его первая большая роль, а до сих пор он снимался только в эпизодах.

Но перед съемками финальной сцены у пруда актер слегка закапризничал и решил сначала поехать на прогревание уха, невзирая на то, что его ждала вся группа. Впрочем, Крамаров быстро раскаялся в своей прихоти и во время съемок был готов буквально на все — даже на прыжок в ледяную воду.

Смех сквозь слезы Олега Видова

Будущая звезда главного советского вестерна «Всадник без головы» Олег Видов сыграл роль милиционера, который в одной из сцен под видом таксиста возил героев на поиски памятника. Эту сцену снимали несколько раз, потому что актер срывал один дубль за другим.

Дело в том, что Видов не мог спокойно смотреть на умопомрачительные импровизации Крамарова: он хохотал до слез. Под конец режиссер разрешил Видову не разговаривать лицом к лицу с Крамаровым, а смотреть перед собой. Это помогло, и злополучную сцену Олег Видов сыграл с каменным лицом, как и положено советскому милиционеру.

Приключения с верблюдом

Начало фильма снимали в Средней Азии — в Самарканде. Съемочная группа почему-то была убеждена, что без труда найдет там верблюда, столь необходимого для эффектной завязки сюжета. Но по прибытии на место поиски корабля пустыни затянулись и затормозили работу.

Животное с трудом нашли в зоопарке, но на этом трудности не закончились. Евгений Леонов не хотел садиться на верблюда, опасаясь подцепить блоху или вошь. В конце концов ему пришлось это сделать, но лишь на пару минут, в сцене, когда Доцент едет по пустыне в сопровождении своих приспешников.

«Блатные» дети на съемках

В фильме снимались дети. В нескольких эпизодах засветились наследники создателей легендарной картины.

Мальчик с овчаркой, который узнает Евгения Леонова в подъезде во время псевдоограбления им собственной квартиры, — сын Георгия Данелии. Девочка-лыжница, которая подсказывает герою дорогу — дочь режиссера Александра Серого. Небольшая роль досталась маленькой дочке Виктории Токаревой: она сыграла дочь бывшего уголовника, который завязал и, приняв героя Леонова за Доцента, спустил его с лестницы.

Ранее 5-tv.ru раскрыл десять интересных фактов о красотке Джулии Робертс.