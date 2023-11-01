Мишустин заявил о росте ВВП России за девять месяцев 2023 года на 2,8%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Локомотивом роста экономики стала обрабатывающая промышленность.

С января по сентябрь 2023 года внутренний валовой продукт (ВВП) России вырос почти на 3%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«По результатам девяти месяцев увеличение ВВП составило 2,8%, это предварительная оценка Минэкономразвития. Если брать отдельно сентябрь, то показатель был почти вдвое выше — более 5% в годовом выражении», — заявил он.

По словам главы правительства, рост ВВП обеспечила реализация правительством поручений президента и решение оперативных и стратегических задач. К середине года экономика страны восстановилась до докризисного уровня, локомотивом роста стала обрабатывающая промышленность. Рост в ней составил 7%. При этом в нефтегазовом секторе отмечается небольшой спад.

В сентябре Мишустин заявил, что российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивая перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые. Хорошие показатели в экономической сфере показали, среди прочих, металлургия, пищевая промышленность и производство одежды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал бюджет страны надежным и сбалансированным.