«Леопарды» горят, Израилю платят, Бербок позорится: самые важные события дня

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; 5-tv.ru

Что происходит в зоне СВО и как Украина теряет поддержку Запада?

Сегодня, 30 октября, Россию «вернули» в большой хоккей, США отворачиваются от Украины, а Израиль развивает войну в секторе Газа. Все подробности — в ежедневной подборке на 5-tv.ru.

Фото: www.globallookpress.com / JINI Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к третьему этапу войны с палестинским движением ХАМАС. Израиль находится в гуще войны. Его цель — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak Палата представителей США обнародовала законопроект о предоставлении экстренной дополнительной помощи Израилю. Помощь предполагает выделение 14,3 миллиарда долларов. При этом Украины в этом законопроекте не значится. Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya Соединенные Штаты сохраняют контроль над некоторыми украинскими биообъектами с расчетом на возобновление их деятельности после завершения конфликта в Незалежной. Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency Российские войска нанесли удар по местам производства беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины ВСУ. В течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze Вооруженные силы России уничтожили много немецких танков в ходе спецоперации на Украине за неделю. Украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey Соединенные Штаты добились разрыва экономических отношений Евросоюза и России, воспользовавшись украинским кризисом. Для того, чтобы Европа не могла импортировать газ из России, США взорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Koehler Встреча эмира Катара Тимама бен Хамада Аль Тани с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок чуть было не сорвалась. Бербок жестко прошлась по эмиру, отметив, что, по ее мнению, Катар поддерживает терроризм, а это возмутительно. Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно допустила сборную России до участия в Олимпиаде‑2026. Для российской сборной закреплено место в группе С. В случае допуска на Олимпиаду россияне могут встретиться с командой США.

Ранее 5-tv.ru расказывал, что выступление Блинкена о ситуации в Израиле прервали протестующие.