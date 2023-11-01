Последние новости: ЦАХАЛ за сутки атаковал более 300 объектов ХАМАС в Газе

Фото, видео: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA; 5-tv.ru

На пунктах сбора армии стоят десятки танков.

Третий этап войны Израиля с ХАМАС, о котором говорил сегодня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, набирает обороты. Сотни единиц бронетехники продвинулись на несколько километров за границу в районы на окраинах анклава. На пунктах сбора ЦАХАЛ стоят десятки танков. Все они готовы к атаке противника. О ходе боевых действий рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Где-то упала бомба, но журналисты на горе слышат лишь слабое эхо — ветер дует в другую сторону и звуки из Газы уносит в море.

«Вот тот самый момент, когда по сектору Газа нанесен очередной авиаудар. Мы находимся в Сдероте — городе, который интересен своим взаимным расположением с проблемным анклавом. Они находятся угол к углу. Вот там — пригород Газы Бейт Ханун, вот здесь — сама Газа, а авиация работает где-то между этими двумя географическими точками», — отметил корреспондент.

Удары следуют один за другим — гул авиации сегодня не стихает. Кроме этого, в Газу с разных сторон зашла и тяжелая техника. Не так давно в Сети были распространены спутниковые снимки, которые показывали серьезное продвижение вглубь израильской армии.

Бойцы ЦАХАЛа, судя по всему, стремятся рассечь Газу на несколько частей и прежде всего изолировать север от юга. При этом самые ожесточенные бои ожидаются не на поверхности, а под землей.

Первые снимки этих тоннелей уже распространили среди журналистов. На них запечатлены как входы, в которые может зайти только один человек, так и входы, в которые может заехать и ракетная установка.

Подземелья Газы — почти точная копия военных тоннелей в других странах Ближнего Востока, например в Сирии, где их также используют различные боевые группировки. Замаскированные тоннели могут быть отправной точкой для внезапной атаки ХАМАС.

Участники палестинского движения укрываются в этих тоннелях при любой опасности, а гражданское население остается сверху. Раненых в больницы привозят уже не на автомобилях, потому что бензина нет, а на вьючных животных.

Сейчас израильская армия регулярно сообщает о ликвидации командиров ХАМАС. И вчера убили очередного из них — Насима Абу Аджина. Он руководил резней 7 октября в кибуце Эрез. Также он командовал воздушной группой ХАМАС и принимал участие в разработке беспилотников и парапланов для проникновения в Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем арабский мир ответит на события в секторе Газа.