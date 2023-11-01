«Внезапная» экзотика: как змеи проникают в квартиры жителей Москвы

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Москвичи все чаще находят в своих домах неожиданных «гостей из джунглей».

В последнее время жители Москвы все чаще находят в своих квартирах или домах крайне неожиданных гостей — змей, которые непонятно каким образом оказались внутри. Стоит ли бояться пресмыкающихся, которые приползли, например, в вашу ванную, изданию aif.ru рассказал серпентолог Владимир Черлин.

Гости с юга

Жители Москвы только за минувший год трижды встречали в квартирах змей. Так, в октябре маисовый полоз проник в квартиру в районе Чертаново.

Женщина обнаружила змею во время уборки в своей комнате. По словам Черлина, все такие пресмыкающиеся сбежали из домашних террариумов, а в Россию были завезены из южных стран.

Например, тот же маисовый полоз родом из Северной Америки и, само собой, доползти до российской столицы «своим ходом» он никак не мог. К тому же, как отмечает Черлин, благодаря красоте маисовый полоз довольно распространен среди любителей экзотики, и нередко жители Москвы приобретают именно их.

«Змея может приподнять стекло и вылезти из террариума. Есть террариумы, которые закрываются дверцами. Тут мало ли что может — забыл дверцу закрыть или защелку крутануть», — рассказывает эксперт.

Как только змея оказывается на свободе, у нее есть масса возможностей проникнуть к соседям или даже выбраться на улицу. Например, заползти в вентиляцию или спрятаться в сумке или одежде.

Паника — лишняя

Черлин напоминает, что жителям Москвы при обнаружении у себя в квартире змей паниковать все же не стоит, ведь в большинстве случаев они не ядовиты. К тому же, вряд ли они будут сразу нападать на человека — наоборот, постараются скрыться.

«Еще некоторые из змей затаиваются. То есть она в угол или в какой-нибудь предмет заползает, а потом замирает — чтобы ее не видели и не заметили. Вот это классическая реакция. А укусить внезапно могут только в лесу, когда человек собирает грибы или ягоды», — уточняет серпентолог.

При обнаружении змеи специалист советует закрыть комнату и вызвать спасателей.

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