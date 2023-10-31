«Дом, друзья, бассейн»: Юлия Ефимова вернулась в Россию и в спорт

Фото: www.globallookpress.com / Andrea Masini/Deepbluemedia/In

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Спортсменка признается, что сильно скучала.

Спортсменка Юлия Ефимова удивила фанатов не только возращением в Россию, но и возвращением в спорт. Спустя два года, 31-летняя пловчиха снова начала тренироваться, чтобы выступить на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Как рассказала бывшая рекордсменка сайту «Матч ТВ», она планирует начинать с соревнований на «короткой воде», чтобы быстрее втянуться обратно.

Ефимова трижды была призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шесть раз становилась чемпионкой мира и семь раз чемпионкой Европы. Несмотря на то, что больше десяти лет спортсменка прожила в США, она не переставала приносить медали родной стране, даже под гнетом международных допинговых скандалов. Юлия поставила свою карьеру на паузу в 2021 году, поэтому никто не думал, что спустя два года она вернется не только в спорт, но и домой.

Что же послужило поводом для переезда обратно? Возможно рекордсменка испытала проблемы с финансами, а возвращение в спорт — отличный способ подстелить себе соломы в плане формирования бюджета. А может быть спортсменкой движет профессиональный интерес — недавно в мире женского плавания выстрелила новая звезда — юная Евгения Чикунова. Спортивный задор в конкуренции с молодым поколением тоже мог сыграть свою роль.

По словам Ефимовой, она очень соскучилась по народу и по русскому гостеприимству. Пловчиха также не могла оторваться от родной еды, ведь как она сама уверяет — в Америке она практически безвкусная.

Удивительно, но спортсменка решила обосноваться не в мегаполисе вроде Москвы или Санкт-Петербурга, а в Волгодонске, в котором прошло ее детство. Юлия объясняет это тем, что она очень соскучилась по дому. К тому же, в Москве слишком высокие цены на аренду бассейнов, а на дорогу уходит очень много времени.

«В Волгодонске — дом, друзья, бассейн. И еще — там теплее», — призналась олимпийская медалистка.

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