«Так сложно»: почему Жасмин не удается совмещать творчество и бизнес

Жасмин призналась, что ей не удается совмещать творчество и бизнес

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Певица пробовала себя в роли дизайнера.

Жасмин не удается совмещать творческую и предпринимательскую деятельности. В этом заслуженная артистка России эксклюзивно призналась в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

По словам певицы, она рада, когда артисты не ограничиваются сценой и начинают позиционировать себя в качестве предпринимателей.

«Почему бы и нет? Потому что у артиста есть имя, есть возможности, допустим, сделать какой-то бизнес. Появилось свободное время или просто большое желание, или артист долгое время занимался творчеством и устал от этого, он хочет чуть-чуть отойти», — убеждена Жасмин.

Сама певица пробовала себя в роли дизайнера и даже выпустила коллекцию кутюрных платьев, приуроченную к презентации своего альбома «Восточная любовь».

«Я могу вам сказать, что это так сложно! Я поняла, что работать артистом, певицей, делать свои песни, заниматься творчеством и еще в параллель это — невозможно, честно. Я решила пока профессионально бизнесом не заниматься», — призналась Жасмин.

Тем не менее, самородки всегда найдутся. Заслуженная артистка России отметила Эмина Агаларова, которому удается развиваться в диаметрально противоположных сферах.

«Он настоящий бизнесмен и еще потрясающий артист и певец! Просто многогранный! Но у меня так не получается!» — отмечает певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж певицы Жасмин уехал жить в Израиль, оставив семью в России.