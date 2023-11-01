«Приближены к реальности»: психолог назвала три способа отвлечь детей от смартфона

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

Читайте нас в: Дзен Новости

Каждому родителю важно отдыхать от своих детей. Как совместить отдых с отпрысками с настоящим релаксом — советы от психолога.

Воспитание детей нередко отнимает у родителей очень много времени и сил. По вечерам после тяжелого рабочего дня и общения с отпрысками матери и отцы чувствуют себя выжатыми как лимон. Альтернативой общению с близкими для школьников становятся компьютерные игры и мобильные телефоны. Постоянное использование смартфонов пагубно сказывается на социальных навыках детей.

В беседе с News.ru психолог Маргарита Алексеева назвала три достойные альтернативы увлечению гаджетами. По словам специалиста, отличным способом отвлечь детей от бесконечных игр могут стать секции или кружки: они не только помогут развить свои навыки, но и определиться с будущей профессией.

«Посетите кружки или студии при больших массово-культурных центрах. В таких студиях и занятия приближены к реальности, и дети чувствуют серьезность происходящего. С детьми постарше (средняя школа, старше 12 лет) посетить открытые лектории при вузах. Там же посмотреть какие-то группы подготовки. Ранняя профориентация — это тренд уже несколько лет», —объяснила она.

Если обучаться новому ребенок по каким-то причинам не хочет, в качестве досуга ему можно предложить океанариумы, зоопарки или театры. В этих учреждениях не делают акцента на информацию, а те факты, что есть, преподносят в игральной форме.

Идеальным вариантом досуга без телефонов станет совместное времяпрепровождение с родителями. Идеально, если мать, отец и ребенок смогут выехать куда-то втроем. Так они обретут общие интересы, а заодно такое время поможет укрепить доверительные отношения.

«Покажите детям свои увлечения и интересы. Погуляйте с ними по местам вашей юности или детства: школа, институт, место, где вы гуляли, когда были детьми. И совет, как все-таки эти мероприятия попробовать провести без гаджетов: не смотреть в гаджеты самому. Объяснять детям, почему вам важно и вам нравится проводить время вместе с ними», — посоветовала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать, если ребенок не хочет идти в школу.