Коммунальщики могут потребовать плату за непрописанных в квартире жильцов

Собственники должны сообщать в УК, сколько человек фактически живет в квартире

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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В таких случаях управляющие компании имеют право сделать перерасчет за полгода.

Если управляющая компания узнает, что в квартире проживает больше людей, чем зарегистрировано, хозяевам придется доплатить за коммунальные услуги. Об этом изданию URA.RU рассказал заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Нередки случаи, когда в квартире прописан один человек, а на самом деле проживает гораздо больше. В таких случаях управляющая компания может провести перерасчет оплаты коммунальных услуг за полгода и выставить счет хозяевам недвижимости. Ведь, по словам Андрея Костянова, это является нарушением российского законодательства.

«Могут сделать перерасчет приблизительно за шесть месяцев, если вы платите по нормативу. То есть вам выставят сразу хорошую сумму. Поэтому нужно сообщать в управляющую организацию, сколько проживает людей», — подчеркивает специалист.

Правда, одного обращения, например, соседей в управляющую компанию недостаточно. Зафиксировать фактическое количество проживающих в квартире должен участковый, который составит соответствующий акт. И уже после коммунальщики имеют право сделать перерасчет.

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