ВС РФ поразили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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В Минобороны рассказали о других успехах нашей армии за сутки в зоне спецоперации.

Российские войска нанесли удар по местам производства беспилотников и безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что цели поражены в районе населенного пункта Малодолинское Одесской области.

Кроме того, эффективную работу показали и силы противовоздушной обороны (ПВО).

«В течение суток сбиты самолеты МиГ-29, а также вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове.