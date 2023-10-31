В Ялте задержан соучастник покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Подозреваемый признался в содеянном.

ФСБ пресекла деятельность жителя Ялты, который принимал участие в организации покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

Задержанный 46-летний мужчина дал признательные показания. Согласно полученным ФСБ данным, он сотрудничал с СБУ и по заданию украинских «кураторов» организовывал слежку за Царевым. Также житель Ялты оборудовал в черте города тайник, где хранились средства для совершения покушения.

В ходе обысков по месту проживания подозреваемого сотрудникам службы безопасности удалось найти самодельное взрывное устройство, готовое к применению. Также были обнаружены компоненты для сбора снайперской винтовки, средства связи, схемы подхода к местам проживания и работы Царева, а также его фотографии.

Нападение на Царева было совершено в ночь на пятницу, 27 октября. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что политик получил огнестрельные ранения и находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

На бывшего депутата Верховной рады напали недалеко от места его проживания. В мужчину было совершено два выстрела.

Известно, что Царев поддерживал специальную военную операции России. На Украине он был приговорен к 12 годам лишения свободы заочно за посягательство на территориальную целостность Незалежной и коллаборационизм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о нападении на Олега Царева.