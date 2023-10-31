Изгой в «Современнике» и в жизни: какую драму унес с собой в могилу Олег Даль

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

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Любимец советской публики, несмотря на свой сложный характер, пользовался бешеной популярностью и у режиссеров, и у наставников. Что не позволило Олегу Далю найти свое счастье?

У Олега Даля не было ни званий, ни наград, но зрители все равно считали его народным артистом. Он срывал спектакли, отказывался от выгодных предложений. Но те роли, на которые соглашался, неизменно исполнялись им с ювелирной точностью. Его герои были странными, непонятными, непонятыми, становясь отражением самого Олега Даля.

Однако мало кто знал, через какие преграды артисту пришлось пройти на пути к славе и как на самом деле выдающийся актер искал свое место в жизни.

Еще при жизни Даля друзья артиста рассказывали, что он отличался невероятным жизнелюбием и страстью к кино, но его послужной список оказался до обидного мал. Актер был очень щепетилен и соглашался только на те роли, которые его устраивали. А вообще, мало кто знает, что Даль и вовсе мог не стать артистом. Родители не одобрили поступления сына в Щепкинское училище. Отец настаивал, чтобы Даль-младший выбрал более надежную профессию, ведь с такой дикцией на сцене ему ничего не светило.

Кинодебют перспективного актера состоялся в фильме Александра Зархи «Мой младший брат», где студент Щепки Олег Даль в компании двух «щукинцев» — Александра Збруева и Андрея Миронова — сыграли молодых героев повести Аксенова «Звездный билет». Позже наставник Даля, Николай Анненков, скажет, что не учил этого актера, а весь опыт, который тот наработал, Даль получил на съемках.

Всего одна роль позволила Олегу Далю получить звездный статус. Впрочем, похвала самых признанных мэтров не помогла артисту заиметь еще хоть одну главную роль. Следующие пять лет своей жизни артист воплощал в жизнь только второстепенных персонажей, но тот период он позже назвал одним из самых счастливых в мире.

Усугубилась проблема после того, как Даль отказался бунтовать после сформировавшихся на тот момент устоев в театре «Современник». До последнего пытавшийся играть на сцене как и раньше артист оказался изгоем и одиночкой: коллеги не хотели принимать актера, чье ощущение не совпадало в общепринятым.

С годами Даль получил прозвище «мальчика с грустными глазами»: клеймо одиночки оставило на выдающемся актере неизгладимый отпечаток. Артист ожесточился, научился отказывать всем без разбора, а позже запил. Даже отношения с Елизаветой Апраксиной, внучкой знаменитого филолога Бориса Эйхенбаума, от пристрастия Даля не спасли.

В 1981 году после доверительной беседы с Владимиром Высоцким Даль отпросился в номер отлежаться. На прощание он бросил мрачную шутку, позже ставшую пророческой: ««Пойду к себе умирать». Позже тело Даля найдут бездыханным на кровати номера: сосуды не выдержали объемов спиртного, сердце просто остановилось.

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