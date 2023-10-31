Пропало все: главу ювелирного бренда Darvol начали судить в Москве

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Особенно внимательно за судьбой Дарьи Спиридоновой следят сейчас жительницы Рублевки.

В Москве начали рассматривать дело «госпожи Дарвол». Основательница ювелирного бренда Дарья Спиридонова привыкает к судебной обстановке.

И особенно внимательно за ее судьбой следят сейчас жительницы Рублевки. Многие из них потеряли миллионы — в свое время они отдали обвиняемой дорогие украшения для продажи.

Кто-то перечислил большие деньги на ремонт ювелирки — в общем, пропало все. А Спиридонова приобрела элитную недвижимость, что ей грозит — узнала корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

«Первая леди» ювелирного бизнеса Спиридонова не изменяет себе даже в суде. На заседание — как на ковровую дорожку, глаза от папарацци прячет под солнцезащитными очками.

Несколько лет Спиридонова втиралась в доверие к тем самым женщинам с Рублевки, которые любят роскошь. Посещала закрытые мероприятия, обрастала связями.

Когда круг клиентов был сформирован, появился ювелирный дом Darvol. И уже каждая светская львица знала, где можно заказать эксклюзивные украшения.

«Я артист своего жанра, драгоценного. И жанра достаточно искреннего и непростого», — заявляла Спиридонова на одном из мероприятий.

Свою роль «госпожа Дарвол» сыграла филигранно. Спиридонова могла получать за единственный заказ крупные суммы, сравнимые со стоимостью элитного жилья в центре Москвы, а потом пропадать.

Эта женщина — известный в своем кругу коллекционер ювелирных украшений — предпочла в этот раз остаться инкогнито. Она попросила Дарью помочь с продажей драгоценностей на несколько миллионов рублей.

Сделку, как отмечается, заключили под честное слово. Но предприниматель его не сдержала.

«Мы стали сами искать вещи по ломбардам, и мы нашли большую часть моих вещей. Она заложила в ломбард, у нас есть документы из этого ломбарда, где четко видно, за сколько заложены вещи. Это даже не половина от стоимости вещей, это одна десятая», — сказала она.

И таких обманутых — немало. Только по уголовному делу проходят 19 потерпевших, которые отдали бизнесвумен деньги на покупку и ремонт украшений.

Причем пострадавшие не только из России — клиентами дома Darvol были и зарубежные клиенты. Пострадавшие уверены, что ущерб может измеряться не миллионами, а миллиардами рублей.

Только вот куда их дела сама Спиридонова — непонятно. В какой-то момент она затеяла свою игру в социальных сетях: сначала записывала ролики, где объясняла мошенническую схему.

«Он был уверен, что эта сделка состоялась, что эта сделка состоялась и что эта сделка состоялась. Я ему не говорила, что этих сделок не было. Я просто обманывала», — утверждает на одном из видео Спиридонова.

Позже она отказывалась от своих слов и заявляла, что видео было записано под давлением одного из недовольных клиентов. На самом деле, во всем якобы виноват некий бизнес-партнер.

«Проведя аудит, я поняла, какое огромное количество финансов было украдено за это время с ее подачи», — заявляет мошенница уже на другом видео.

Переменчивое настроение Спиридоновой вызывало с каждым разом все больше вопросов. В январе этого года суд отправил предпринимателя под домашний арест.

В надежде, что хотя бы следствию удастся понять, что за тайна дома Darvol. Позже сама Спиридонова все же раскаялась в социальных сетях.

И даже попросила прощения у своих клиентов, обязательства перед которыми не смогла выполнить. Но даже грустить Дарья привыкла в роскоши, а именно — в одной из башен Москва-Сити, однако долги Спиридоновой все же с большой вероятностью придется вернуть.

Ранее 5-tv.ru писал, что десятки россиянок обвинили бизнес-коуча в мошенничестве.