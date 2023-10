Сладость или гадость: сын Блинкена в костюме Зеленского выпросил у Байдена конфеты

Госсекретарь США Энтони Блинкен в честь Хэллоуина нарядил сына в костюм президента Незалежной Владимира Зеленского, а дочь — в одежду, повторяющую цвета флага Украины. Видео с моментом опубликовал советник главы украинского министерства внутренних дел Антон Геращенко на странице в соцсети X.

The children of US Secretary of State Antony Blinken trick-or-treat-ed yesterday dressed as President Zelenskyy and the Ukrainian flag.



They look amazing! Thank you, kids! pic.twitter.com/L6gH4LXlyg