«Пробный конфликт»: чем арабский мир ответит на события в секторе Газа
Политолог Севастьянов: не все мусульманские страны поддерживают Палестину
Фото: Reuters / EVELYN HOCKSTEIN
Могут ли мусульманские страны объединиться в противостоянии Израилю?
Обострение конфликта на Ближнем Востоке не должно перерасти в глобальное противостояние Израиля и мусульманских государств, так как не все они поддерживают позицию Палестины. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» заявил политолог-востоковед Николай Севостьянов.
Эксперт отмечает, что сегодня арабский мир нельзя назвать единой общностью, так как во многих мусульманских странах далеко не все выражают симпатии Палестине. В качестве примера Севастьянов приводит Саудовскую Аравию, граждане которой не поддерживают палестинцев в конфликте с Израилем.
Причем речь идет не только об элитах, но и простых гражданах. По мнению политолога, одной из причин этого являются волны миграции, с которыми столкнулись страны Персидского залива.
«Поэтому говорить о перерастании палестино-израильского конфликта в формат некоего глобального противостояния мусульманских государств Израилю на данном этапе мы не можем. Конфликт в каком-то смысле пробный», — считает специалист.
Севастьянов отмечает, что сегодняшние события позволяют тем или иным игрокам Ближнего Востока сместить баланс сил и расстановку в регионе. Но в глобальный конфликт процессы не перерастут.
Израиль недавно объявил о начале третьего этапа военной операции против ХАМАС в секторе Газа. Цель ЦАХАЛ — полное уничтожение военного и управленческого потенциала группировки, силами которой было совершено беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября.
После этого Израилем было принято решение о проведении военной операции на территории анклава. Иран и ливанская военизированная организация «Хезболла» заявили о готовности вступить в конфликт, если Израиль не прекратит «геноцид» в отношении палестинцев.
Президент России Владимир Путин заявлял, что Кремль с тревогой и болью в сердце следит за ситуацией на Ближнем Востоке. Позиция страны, подчеркивал он, основана на решении ООН, предусматривающем создание суверенного государства Палестина.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израиль обвинили в использовании токсичного газа в секторе Газа.