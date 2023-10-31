Лебединая песня: что будет с Месси после восьмого «Золотого мяча»

Фото: www.globallookpress.com / Gao Jing

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Легенда футбола наконец-то уступает дорогу молодым дарованиям.

Футболист Лионель Месси получил восьмой по счету «Золотой мяч». Несмотря на историческую победу сборной Аргентины на ЧМ — 2022 в Катаре, мнения фанатов разделились.

Некоторые болельщики увидели несправедливость в этом награждении. Издание URA.RU объясняет, заслуженно ли Месси забрал себе статуэтку.

После серии пенальти, принесшей Аргентине первый с 1986 года триумф на мундиале, Месси встал в один ряд с легендарным Диего Марадоной. После этого аргентинец стал наиболее явным претендентом на престижную награду.

Однако чемпионат закончился в декабре 2022-го, а футбольный сезон продлился до мая 2023 года. За это время на футбольном небосклоне ярко засияла еще одна звезда — норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

За первый сезон в Англии он побил рекорд по голам в Премьер-лиге, забив 36 мяча и выиграв чемпионат. Он также стал лучшим бомбардиром в Лиге чемпионов с результатов в 12 голов, добыв для «горожан» долгожданный трофей.

Помимо этого, Холанд принес команде победу в Кубке Англии и Суперкубке УЕФА. Такие невероятные успехи норвежца заставили футбольное общество усомниться, достоин ли Месси очередного «Золотого мяча».

Аргентинец же, в отличие от норвежца, провел остаток сезона не так успешно. «ПСЖ» одержал победу в чемпионате страны, однако с треском вылетел из Лиги чемпионов и кубка Франции.

Затем у Месси закончился контракт с парижанами, и он уехал играть в американскую команду «Интер Майами», принадлежащую Дэвиду Бэкхэму. Становится ясно, что Месси близок к завершению карьеры.

Впереди его ждет заслуженная пенсия, ведь аргентинцу уже 35 лет. Восьмая награда стала своеобразной благодарностью за невероятные 20 лет, которые он подарил футбольному миру — забрав ее, Месси уступает дорогу молодым.

Ранее 5-tv.ru писал, лишат ли Аргентину золота ЧМ после допингового скандала.