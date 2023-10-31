Стоит ли брать бывших служебных собак домой?

Фото: 5-tv.ru

Вы знали, что через восемь лет служебных собак отправляют на пенсию?

Так заведено почти во всех силовых структурах. Служебные собаки призваны выполнять сложнейшие задачи, поэтому состояние здоровья, психики и скорость реакции играют ключевую роль.

Таких питомцев списывают не только по достижении возраста или уровня здоровья. Это происходит и в том случае, если собака не прошла очередной экзамен.

Фото: 5-tv.ru

«Есть большая разница между любительским собаководством и служебным. Служебные собаки, у них подъем, как в армии. В шесть часов вожатые идут сразу к своим животным. Выгуливают, чистят вольер, вычесывают и начинают занятия. Затем кормление и отдых. На гражданке вы не дадите ей дальнейшего должного содержания и нормального общения», — считает кинолог и владелец приюта для служебных собак Сергей Фокин.

Но если вы уверены, что готовы стать для собаки по-настоящему родным человеком, такой пёс станет для вас надёжным и верным другом.