«У него паника»: заявления Зеленского о Черном море подвергли жесткой критике
Слова Зеленского об агрессии России в Черном море подвергли критике в Сети
Фото: Reuters / POOL
Украинского лидера призывают проснуться, пока не стало слишком поздно.
Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в продаже сограждан в интересах Запада, а также указали на его панические настроения. Об этом пишут в своих личных блогах пользователи социальной сети X (бывшее название Twitter. –Прим. ред.).
«Для Зеленского прямо сейчас ситуация на грани. У него паника»;
«Вы продали Украину международным мусорщикам по бросовой цене»;
«Украина продает своих граждан в интересах США и НАТО», — гласят публикации.
Так комментаторы отреагировали на высказывания украинского лидера о якобы агрессии России в Черном море. В ответ на его слова они призвали Зеленского задуматься, в первую очередь, о его действиях.
Один из подписчиков отметил, что продажа Украины Западу началась ее в 2014 году. Другой обратил внимание, что если очень долго выдавать ложь за правду, то в нее можно действительно поверить.
Некоторые призывают Зеленского «проснуться», пока не стало слишком поздно. Они уверяют, что США не хотели бы увидеть Россию у своих границ.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове.