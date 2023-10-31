Необычные факты о волках
Пятый канал 45 0
Фото: 5-tv.ru
А вы знали, что волки выбирают своего спутника раз и навсегда? И что эти хищники способны прожить без еды целую неделю?
1. Волки способны слышать звуки на расстоянии 8 километров.
2. Вес новорожденного волчонка может составлять всего 500 граммов.
3. Существуют красные волки. Они напоминают по окрасу лисиц. Это довольно редкий вид хищников, поэтому он попал в Красную книгу.
4. Волки моногамны. Как правило, животные выбирают себе пару и остаются со своим партнером до конца жизни.
5. Волки способны прожить без еды до 7 дней. А за один прием пищи они могут съесть сразу 10 килограммов!