Необычные факты о волках

Фото: 5-tv.ru

А вы знали, что волки выбирают своего спутника раз и навсегда? И что эти хищники способны прожить без еды целую неделю?

1. Волки способны слышать звуки на расстоянии 8 километров.

2. Вес новорожденного волчонка может составлять всего 500 граммов.

3. Существуют красные волки. Они напоминают по окрасу лисиц. Это довольно редкий вид хищников, поэтому он попал в Красную книгу.

Фото: 5-tv.ru

4. Волки моногамны. Как правило, животные выбирают себе пару и остаются со своим партнером до конца жизни.

5. Волки способны прожить без еды до 7 дней. А за один прием пищи они могут съесть сразу 10 килограммов!