Самая страшная порча: почему тела после смерти двигаются и покрываются пятнами

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Как можно объяснить некоторые пугающие явления?

В мировой медицине зарегистрированы случаи, когда уже после смерти человек может открыть глаза или даже сделать некое движение. По мнению специалистов, это может быть признаком внутренних процессов или же свидетельством мистических явлений. Что на самом деле происходит с телом после смерти — в материале 5-tv.ru.

Что говорит наука

Когда человек умирает, его сердце перестает биться и переносить кровь по организму. Отсутствие циркуляции крови запускает остановку всех жизненных процессов, а ее скопление в некоторых частях тела образует трупные пятна.

Потом тело остывает, мышцы расслабляются и начинается трупное окоченение. Стоит отдельно отметить головной мозг, часть которого может функционировать в течение некоторого времени после остановки сердца.

Его кора способна испускать электрические сигналы на протяжении нескольких минут. Это дает возможность проводить реанимационные действия, чтобы вернуть человека к жизни.

Объяснимые процессы

Патологоанатомы заявляют, что после остановки сердца любые движения покойного являются не чем иным, как последними процессами внутри организма. Например, могут быть спазмы, когда мышцы еще не расслаблены.

Отсюда и создается впечатление, будто покойный шевелит конечностями. Кроме того, порой может показаться, будто усопший «дышит», когда грудная клетка поднимается или опускается.

Как объясняют специалисты, это нервная система умершего подает сигналы в спинной мозг «по инерции», из-за чего может возникнуть ощущение кратковременного дыхания у покойного. А стоны или хрипы умершего медики объясняют образованием дополнительных газов внутри тела, выходом для которых, как правило, являются дыхательные пути.

С точки зрения мистики

Что касается мистической составляющей, экстрасенс, оккультист Андрей Харрис заявил 5-tv.ru, что стоит обращать внимание на ряд «нехороших» признаков, которые могут появиться на теле усопшего или в поведении человека при смерти.

Черные пятна

Первым признаком, который не является обычным для умершего, является появление черных пятен на теле.

«Все мы знаем, что бывают трупные пятна, и они либо багрового, либо немного розового, красноватого цвета. Но у людей, которые занимались черной магией и которые имели контракт с темными силами, в древней магической литературе отмечается именно появление черных пятен на теле. Так темные силы метят своих слуг», — объясняет оккультист.

Мутные глаза

Если у покойного мутные или почти белые глаза, по словам Харриса, это является признаком порчи, причем, самой страшной — на смерть.

«Именно так выглядит негатив после процесса умирания», — говорит эксперт.

Крик и стоны умершего

Бывает, что люди могут слышать от уже умершего человека стоны, вздохи или непонятные слова.

«Это берет свое начало в русском чернокнижии, деревенской магии, где колдуны и ведьмы заключали контракты, опять же, с темными силами. И те силы их обманывали. Они ему говорили: „Если не хочешь попасть в ад после смерти, ты должен передать кому-то контракт. Если успеешь передать, тогда все у тебя будет хорошо после смерти. А если не успеешь, тогда плохо, будешь за все отвечать“. И вот колдун или ведьма пытаются передать этот контракт другому человеку. А передается он очень просто: они должны кого-то к себе подозвать во время процесса умирания. Если они этого человека возьмут за левую руку — все, это перейдет на него», — рассказывает Андрей Харрис.

Открытые глаза

Дурным знаком, как отмечает оккультист, являются открытые глаза у покойного.

«Ни в коем случае нельзя в них смотреть, ведь это — прямой портал в мир мертвых и тайный знак, который говорит, что совсем скоро умрет кто-то еще, кто находится в этой комнате в окружении покойного», — считает экстрасенс.

Мягкое тело

Если к моменту погребения тело усопшего не подверглось трупному окоченению, это может быть признаком того, что смерть человека не была написана судьбой, а произошла в силу каких-то иных причин и воздействий.

Душевные явления

Не стоит бояться, если покойный явился во сне к кому-то из близких между вторым и третьим днем после своей смерти, а также между девятым и сороковым днями, уверяет Харрис. Однако если появляется ощущение присутствия усопшего в первый день или в день похорон, это может быть нехорошим знаком.

«Они означают, что по каким-то причинам душа сейчас не в мире мертвых, а находится здесь. Потому что души просто так в эти дни, наоборот, сюда не пускают», — подчеркивает экстрасенс.

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