Не сбавляйте оборотов: прогноз Таро на ноябрь 2023 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет ноябрь, к каким событиям лучше быть готовым, чего ждать и стоит ли расслабляться в грядущем месяце.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: все чаще клиентами предсказателей по картам Таро становятся мужчины, в то время как женщины также не сбавляют оборотов. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий таро-прогноз на грядущий месяц — ноябрь.

Основная энергия ноября (Карта Таро — Семерка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Семерка Жезлов — активная карта, верный спутник стихии огня. Она подразумевает под собой постоянное движение и поступки. Однако важно учитывать, что в такой период важно остаивать свои границы, учиться отказывать. Эта карта символизирует борьбу, защит своих принципов и своей территории. Семерка Жезлов предупреждает, что сопротивление не должно сопровождаться «упорством барана», оно должно быть уместным и своевременным. Главный девиз этой карты — экологичность.

Прогноз финансов на ноябрь (Карта Таро — Король Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Как и Семерка Жезлов, Король Жезлов указывает на необходимость постоянного движения и самосовершенствования. Чтобы пополнить семейный бюджет, эта карта подходит практически идеально, поскольку она символизирует собой огонь и энергию. Единственное, чего важно избегать в наступающем месяце — суета. Поспешность в покупках и вложениях может привести к беде.

Прогноз по личной жизни на ноябрь (Карта Таро — Император)

Фото: 5-tv.ru

Карта Император олицетворяет собой мужскую энергетику. Тем, кто все еще не нашел свою вторую половинку, эта карта сулит скорое появление долгосрочных отношений с большой перспективой. Избранник будет взрослым и взвешенным, с конкретными принципами и понятиями, велик риск встретить обеспеченного мужчину с высокой должностью. Тем же, кто уже давно состоит в отношениях, Император указывает на стабильность и системность: отношения для обоих партнеров должны быть предельно ясными и прозрачными, только в таком случае они будут счастливыми. Любая попытка увильнуть от ответственности обернется для одного из партнеров проблемами. Возникновение любого давления неизменно повлечет за собой напряженность.

Совет на ноябрь (Карта Таро— Иерофант)

Фото: 5-tv.ru

Карта Иерофант — олицетворение мужского начала, силы духа и стержня. Выпадающая карта советует жить по закону, постоянно учиться, делать выводы. Ноябрь — отличное время, чтобы приобрести дополнительные курсы или пойти на семинары по повышению квалификации. Иногда Иерофант указывает на необходимость смены статуса, причем не всегда эта сфера затрагивает именно карьеру — велик риск выйти замуж или жениться.

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