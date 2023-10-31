Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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С чем киевский режим будет выходить на поле боя, если данной техники от немцев ждать раньше 2024 года не приходится?

Вооруженные силы России уничтожили много немецких танков Leopard 2 в ходе спецоперации на Украине за неделю. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году», — говорится в публикации.

Однако эти поставки осуществятся не скоро, поскольку ВС РФ с ускоряющимися темпами выводят из строя танки. Нашим войскам это удается благодаря ракетному комплексу «Корнет», который без труда может поразить шведскую боевую машину Strv 122.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

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США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ТОС поразили ВСУ на купянском направлении.