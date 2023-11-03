Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 6 по 12 ноября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 6 по 12 ноября 2023 года.

Солнце и Марс, соединившись в непоколебимом Скорпионе, держат удар от импульсивного и своенравного Урана. Приходит осознание, что нужно что-то менять, причем, быстро и резко. Многие испытают острый прилив энтузиазма со склонностью к агрессивным и напористым действиям. Мобилизация физических и психических сил способствует достижению желаемого результата, пусть и любой ценой. Вскрываются внутренние ресурсы, активируя бессознательную связь с интуицией и чутье на выгоду.

Гармоничный аспект от великого вдохновителя Нептуна позволяет усилить восприимчивость происходящего и принято правильное решение, но, предварительно, сделав паузу от гонки за быстрым результатом. Замедление поможет увидеть суть в правильном ракурсе и выйти на верный путь.

Удачное время для достижения результатов в предпринимательской деятельности у представителей мира спорта, банковских и правоохранительный структур, а также крупных социальных лидеров и масштабных руководителей.

Венера выходит в собственную обитель 8 ноября — Весы, воздушную стихию, способствующую контактам и энергическому общению с окружающими. Такое положение дает эстетическую окраску в любви, склоняет к изысканности, красоте во всех проявлениях и сферах, гармонии и равновесию в чувствах. К тому же, в четверг и пятницу Венера соединится с Луной в этом знаке. А, значит, стоит посвятить эти дни налаживанию и созданию отношений, сделать приятное любимому человеку, обеспечить комфорт, проявить заботу и нежность. Пятница считается днем под управлением Венеры, а, значит, и так сильная гармоничная планета создаст дополнительно максимально благоприятные условия для романтического свидания, знакомства со второй половинкой или узаконивания отношений, заключению любого рода договоренностей и соглашений, а также урегулированию юридических споров.

Меркурий 10 ноября выходит из темных вод Скорпиона в оптимистичный и позитивный огненный знак Стрельца. Усиливается потребность в информации, особенно, способствующей укреплению авторитета и влияния. Строятся грандиозные планы и появляется желание общаться со знающими, образованными, известными людьми. Это хорошее время для решения вопросов, связанных с высшим образованием, расширением мировоззрения и изучения духовной литературы, а также заключения контрактов с иностранными партнерами и поставщиками.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам рекомендуется спланировать систему оздоровления и привнести внутренний баланс в свою жизнь. Это позволит чувствовать себя ресурсно и психологически устойчиво. По возможности, пройдите комплексное обследование организма, посетите пансионат, сделайте вылазку на природу или в любое место, где можно восстановить силы. Найдите время для отдыха и саморазвития.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов намечаются благоприятные перемены в личной жизни., дружбе, отношениях с коллегами и деловыми партнерами. Сплоченность по общим интересам и идеологии способствует заключению договоров о соглашении с общественными организациями, обретению верных союзников в Интернет-сообществах. Удачно пройдут юридические и астрологические консультации.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам стоит направить все силы на работу, карьеру, решение профессиональных вопросов, так как намечается назначение на должность или удачное трудоустройство, способное дать толчок продвижению вперед. Благодаря усилениям организаторских способностей и хватки вы можете начать новое дело и заложить долгосрочный фундамент своей жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предоставится возможность совершить романтическое путешествие, отправиться на гастроли или в спортивный тур, а также принять участие в международных мероприятиях и публичных выступлениях. Любая социальная активность способствует повышению вашего рейтинга и престижа, привлекает внимание аудитории и создает весомость для окружающих.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, для вас успешных и плодотворный период решения вопросов, касающихся жилья, ипотеки, наследования квартиры или дачи. Ожидается прибыль в бизнесе, связанным с недвижимостью, строительством или землей. Если решитесь на приобретение крупных пакетов акций, то легко преумножите свой капитал.

Дева — гороскоп на неделю

Девы легко найдут общий язык с окружающими людьми, что поможет достичь желаемого результата в сотрудничестве, деловом партнерстве, построить конструктивные личные отношения, заключить контракты, приобрести лояльных клиентов и подписчиков. Залогом успеха станет консультационная и интеллектуальная деятельность.

Весы — гороскоп на неделю

Весы могут рассчитывать на повышение заработной платы, получение доходов за оказание услуг. Выгодной окажется закупка продовольственных и медицинских товаров, оборудования и инструментов, а также техники. Звезды советуют овладеть полезными практическими навыками, которые поспособствуют повышению вашей самоценности как профессионала.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов будет отличным решением настрой на творческую реализацию и яркую саморекламу, получение удовольствия от посещения развлекательных мероприятий, а также романтические увлечения с сексуальным подтекстом. Эффективны занятия спортом или визиты к косметологу. Не забывайте побаловать детей своим вниманием и вместе провести досуг.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам уготованы комфортные условия жизни, благоприятный психологический климат в семье, уютная атмосфера дома, способствующая отдыху и расслаблению, доверительные и миролюбивые отношения с домочадцами. Интуиция будет подсказывать верные решения на пути к духовному самосовершенствованию.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, намечается прекрасный повод совершить с друзьями экскурсионный тур или увлекательную автомобильную повестку. В это время вы можете завести новое интересное знакомство, сплотиться с коллективом на основе общих идей и проектов. Ваше ментальное поле открыто для получения полезной и обучающей информации.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, сфера финансов обретает стабильность. Планомерная работа по улучшению профессиональных качеств даст свои результаты в виде повышения в должности, статусе, увеличения доходов благодаря карьере и организаторским способностям, внеплановым премиям и прибавкам. Не исключены также поступления средств в виде выплат и дотаций со стороны государства.

Рыбы — гороскоп на неделю

У рыб благоприятно складываются решения юридических и судебных вопросов. Намечаются поездки в дальнюю командировку, или вы решите отправиться в путешествие. Новые возможности стучаться в вашу жизнь, открывают радужные перспективы и способствуют воплощению задуманного. Не бойтесь начать что-то новое и масштабное.

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