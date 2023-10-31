«Американцы беспокоятся»: в Британии предупредили о последствиях диверсий Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Западные страны уже сами опасаются действий киевского режима, который, несмотря на это, продолжают спонсировать.

Западные страны начали опасаться возможной войны. Прежде с таким заявлением выступил министр обороны Германии Борис Писториус, а сегодня — профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти.

Эксперт в своей статье для британского журнала Spectator заявил, что украинские диверсии вредят не только моральному духу россиян, но и мотивируют их защищать свою страну. На фоне этого, считает он, Запад может быть втянут в вооруженное столкновение, что негативно скажется на США.

«Некоторые американцы беспокоятся, что Москва расценит западную помощь украинской разведке как использование западного оружия против территории России, и это приведет к прямому возмездию (против стран Запада. — Прим. ред.)», — написал в статье Галеотти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе может возникнуть угроза войны. Такую возможность допустил министр обороны Германии Борис Писториус и призвал армию страны готовиться в такому развитию событий.