Апокалипсис или вспышка? Является ли «дьявольская» комета реальной угрозой для Земли

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Ученым удалось выяснить, что в отличие от большинства подобных небесных тел, этот экземпляр ведет себя совершенно иначе. Чего стоит от нее ждать?

Примерно через полгода мимо Земли пронесется, периодически взрываясь, комета, которая уже получила название «дьявольской». Астрономы по всему миру высказывают опасения из-за нетипичного поведения космического тела, которое может угрожать безопасности целой планеты. Действительно ли комета может быть опасна для человечества и чего от нее ждать?

Первое появление небесного объекта за семь десятилетий

Комета, официально получившая название 12P/Понса — Брукса, обзавелась прозвищем в честь хозяина преисподней из-за образования двух визуальных «рогов», состоящих из льда и газа. В последний раз объект такого типа фиксировали в небе над Землей более 70 лет назад. Тогда астрономы подсчитали, что диаметр ядра этой кометы — 20 километров в диаметре, что в два раза превышает размеры Эвереста. Помимо размеров и наличия рогов, главным отличием «дьявольской» кометы считается ее свечение: по сравнению с другими небесными телами, этот небесный объект настолько яркий, что его можно увидеть невооруженным взглядом, пишет портал ABC News.

«Дьявольская» комета: усовершенствованная версия

Объединение усилий в погоне за изучением уникального объекта позволило астрономам установить: с течением времени «дьявольская» комета умеет «совершенствовать» свой внешний вид. Только за последние пару лет яркость 12P/Понса — Брукса значительно возросла. Ученые связывают эти разительные изменения с наличием в составе кометы льда. Одна из гипотез гласит, что лед способен взрываться по мере приближения космического объекта к Солнцу.

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Действительно ли «дьявольская» комета может угрожать опасности Земли?

Утверждать со стопроцентной уверенностью, что комета угрожает опасности Земли — не приходится, поскольку ее отличная видимость — не говорит о ее близости к планете. Комета все еще будет слишком далека от нашей планеты — на расстоянии примерно полутора астрономических единиц от Земли, то есть даже дальше, чем Солнце. Заметить ее люди, далекие от космической тематики, смогут только исключительно благодаря ее яркости.

Сотрудники обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, которые наиболее детально изучили космический объект, уверяют: об опасности кометы не говорит и ее название, хотя, согласно некоторым убеждениям — как корабль назовешь, так он и поплывет. Почему действительно стоит переживать из-за возможной близости кометы к Земле, проясняют эксперты. Ученые не до конца успели изучить принцип кометных «взрывов», особенно с учетом того, что происходит это зачастую вдалеке от Солнца. Иностранные ученые предполагают, что велик риск потенциального всплеска на достаточном приближении к Земле, что нанесет ущерб целостности планеты.

Фото: www.globallookpress.com / Zhou Kun

Когда «дьявольская» комета вновь окажется рядом с Землей?

По словам профильных ученых, в следующий раз в небе над Землей комета будет лучше всего заметна весной 2024 года. Именно этот период астрономы называют часом X для судьбы всей планеты.

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

Ранее 5-tv.ru писал о приближении к Земле Зеленой кометы.